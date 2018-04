Audi verliest eigenheid door dieselgate

Door: BV

Dat de Volkswagen-group de absolute kampioen is in het delen van technologie en platformen, is u wellicht niet vreemd. Vooral het MQB-onderstel wordt gemolken. Er zijn wel dertig auto’s die op die manier onderhuids nauwelijks van elkaar verschillen.

MQB voor Audi

Audi maakt echter bijna geen gebruik van het MQB-onderstel. Je vindt het Golf-platform onder de A3 en de TT, maar dat is het dan ook. Dat komt omdat de motoren in andere Audi’s niet dwars, maar in de lengterichting liggen. Een architectuur die nu echter ter discussie staat. Na dieselgate moeten de merken immers besparen. Kwestie van de monsterboetes die het concern moet ophoesten, terug te verdienen. Het aantal onderstellen reduceren, kan daartoe bijdragen. De hele handel wordt daardoor meer eenheidsworst, maar de marketingafdeling is bij machte om de klant daaromheen te leiden, zo wordt gedacht.

Zonder MLB

Wat sneuvelt is, volgens de geluiden uit de fluistergangen, het MLB-platform. Dat zit onder de A4, A6, A7, A8, Q5 en Q7. Volgens VW kunnen die modellen uitwijken naar het MQB-platform van de Golf of het MSB-platform (met achterwielaandrijving!). Niet alles hoeft voor de liefhebber van een lekker potje sturen even slecht nieuws te zijn.

En de Audi R8?

Ja, ook die investering wordt al danig tegen het licht gehouden. De structuur wordt dan wel bij Lamborghini gehaald, maar misschien kan het nog goedkoper. Door hem af te schaffen bijvoorbeeld. Maar er wordt nu, alweer volgens hetzelfde gefluister, zelfs gekeken of het geen beter idee is de ingewanden van de Porsche 911 te transplanteren. In elk geval is duidelijk dat dieselgate ingrijpende gevolgen zal hebben…