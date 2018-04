Mercedes X-Klasse toont hoe mooi de Nissan Navara kan zijn

Door: BV

Waarom automerken tegenwoordig opeens allemaal een pickup willen, deden we hier al uit de doeken. Maar in één woord is het antwoord (weinig verassend): centen. Zelfs een merk als Mercedes wil eraan. En daarvoor gaan ze een samenwerking aan met Nissan, dat de structuur levert. En nog een hoop meer...

Eind 2017

Eerst het slechte nieuws. Zo gelikt als deze twee voorbeelden zal de X-Klasse er wellicht niet uitzien, want het zijn concepts en op weg naar de serieproductie zullen er nog een aantal aardige stijlelementen sneuvelen. Maar dat Mercedes erin geslaagd is de basis van de Nissan Navara aardig aan te kleden, staat boven verdenking. Een aardige prestatie voor een bedrijf dat nog nooit eerder zo’n model moest pennen (of je moest deze zeswielige G-Klasse meerekenen). Dat het ondanks alle aanpassingen toch om een Japanner gaat, zie je het best aan de deurpanelen en de raamomlijsting. Die aanpassen was een brug te ver voor de Duitsers.

Twee uitvoeringen

Omdat men wat te kiezen wil, is de X-klasse Concept meteen in twee uitvoeringen voorgesteld. Daarvan wil de X-klasse Stylish Explorer vooral stijlvol zijn en de X-Class Powerful Adventurer vooral stoer. Ga je maar vast beraden naar welke uitstraling de voorkeur uitgaat, want dat Mercedes stijlelementen van deze twee pick-ups in de optielijst van de uiteindelijke X-klasse opneemt, is nu al zeker.