Skoda splitst de koplampen van de Octavia

Door: BV

Skoda acht de tijd rijp voor een opfrisbeurt van de Octavia. En zo geschiedde. Aan de binnenkant vinden we het 9,2” grote aanraakscherm van de Skoda Kodiaq, het infotainment en de bekleding is opgefrist, maar dat is niet waar alle aandacht naar gaat. De Tsjechen splitsen immers de koplampen en dat opvallend gedurfd voor een merk dat doorgaans niet veel verder komt dan een strakkere interpretatie van de VW-designtaal. De LED-dagrijlichten en de conventionele verlichtingselementen (tegenwoordig ook LED) zijn nu opgesplitst.

Onder de kap verandert er weinig. Je hebt nog steeds de keuze uit een 1.0 tot 2.0l met vermogens van 84 tot 184pk. Voor het eind van het jaar gaan de modellen in de verkoop, alle met aangescherpte veiligheidsvoorzieningen. Begin volgend jaar kan je de vierogige Octavia bij de dealer treffen.