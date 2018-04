Nieuwe Opel Insignia zoekt het hogerop

Door: BV

De Opel Insignia is toe aan een tweede generatie. En die moet zich meer als een topmodel gaan gedragen. Dat mag nu de meerderheid van de mensen de Omega vergeten zijn.

Insignia Grand Sport

De marketingjongens bij Opel goochelen graag met namen. Zo werd de Astra cabrio herdoopt tot Cascada. Heet de Opel Mokka na een simpele facelift opeens Mokka X en wordt de opvolger van deze gammatopper opeens de Insignia Grand Sport. Aan zelfvertrouwen ontbreekt het Opel niet, zeker nu de verkoopscijfers lijken te volgen.

Groter

We zegden het al - de Insignia groeit. Tussen voor- en achteras komt er 9cm bij en dat moet wat verhelpen aan de binnenruimte van het model. Die was immers wat krapper dan bij de laatste Vectra hoewel de Insignia aan de buitenkant groter was. De volle lijnen gaan er met nogal wat centimeters lopen. Het rijgedrag zou er in één adem ook beter van moeten worden. Tegelijk wordt de Insignia lichter. De Duitsers beloven een besparing van 175kg.

Design?

De psychedelische wrap verhindert dat je al details ontdekt. Maar Opel zegt zelf dat de in 2013 voorgestelde Monza Concept tot inspiratie diende.