Renault moet dringend nog eens een Spider maken

Door: BV

In 1996 verbaasde Renault vriend en vijand door de Renault Sport Spider op de markt te brengen. Een open tweezitter die werd aangedreven door een 150pk sterke 2-liter zestienklepper. Dat lijkt niet zo spectaculair, maar het gewicht bleef ruim onder een ton (930kg om precies te zijn) en dat zorgde toch voor pittige prestaties. 100 had je na minder dan 6 seconden en de top bedroeg 250km/u. De eerste exemplaren hadden niet eens een voorruit, maar die kwam later toch. Renault ging er vooral mee aan het racen, al kon je ook gewoon bij de dealer binnenstappen en er één kopen. Iets wat niet al te veel mensen deden.

Met dank aan Alpine

Designer Monholo Oumar vindt het hoog tijd dat Renault nog eens met zo’n project op de proppen komt. Het kan zelfs gebaseerd zijn op de nieuwe Alpine, die als ideale kapstok voor de stijltaal van deze creatie fungeert. Het meeste werk heeft Oumar al gedaan.