Eindelijk: Alfa Romeo Stelvio

Door: BV

Alfa Romeo stelt z’n SUV voor. Eindelijk. Want het bedrijf heeft er veel langer over gedaan om de auto te maken dan de aanleg van de gelijknamige Alpenpas in het noorden van Italië in beslag nam. Die was op amper 3 jaar tijd realiteit (in 1822!) en hield niet minder dan 48 haarspeldbochten in.

Gespierd

Onder de kap van de voorgestelde Quadrifoglio-variant vinden we een 2,9l V6 met twee turbo’s. Ja, die kennen we uit de Giulia met dezelfde naam. Het blok ontwikkelt 510pk, gaat naar 100 in 3,9 tellen en is goed voor een top van liefst 284km/u. Net zo snel als een Porsche Cayenne Turbo S.

De Stelvio heeft onderhuids natuurlijk erg veel weg van de Giulia. Het platform bijvoorbeeld, met achterwielaandrijving. 4x4 kan wel, maar een voorwielkrabber… neen, daar lieten de Italianen zich niet aan vangen. De mindere motoren zullen we wellicht ook uit de lagere Alfa herkennen. Reken op een 200 of 280pk sterke 2.0l viercilinder turbomotor en een diesel met 180 of 210pk.

Italiaanse lancering

Het heeft er alle schijn van dat de lancering ook typisch Italiaans zal verlopen. Nog lang wachten dus. Want net als bij de Giulia is er voorlopig alleen nog maar een motortopper en wordt met geen woord over een lanceerdatum gerept. Dat zou dus makkelijk nog een jaar kunnen duren…