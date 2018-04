Nieuwe Jeep Compass: offroaden en boodschappen doen

Door: ADD

De eerste beelden waren er al eind september, maar nu toont Jeep in Los Angeles de hele auto. Ten minste de Amerikaanse versie.

De nieuwe Jeep Compass moet als compacte SUV een belangrijke rol voor FCA spelen. Hij vervangt namelijk zowel zijn directe voorganger als de mollige Patriot. Uiterlijk werd er voor een conventionele, gestroomlijnde SUV met ronde vormen gekozen die naar de vijfdeurs Grand Cherokee knipoogt.

Veel lucht onderaan

De nieuwe Compass is slechts 4,39 meter lang, maar krijgt wel een royale bodemvrijheid van meer dan 20 centimeter. Waardoor hij, aldus Jeep-ceo Mike Manley "over capaciteiten beschikt die zelfs moeilijk terrein het hoofd te bieden en dus nieuwe maatstaven in zijn segment zet." Manley overdrijft graag, maar misschien deze keer niet. De kleine Jeep beschikt namelijk, tegen een meerprijs weliswaar, over off-road techniek zoals overbrengingsverhouding en modi voor op sneeuw, zand, modder of stenen. Bovendien kan hij door 48 centimeter diep water waden.

Maar dat zullen weinigen ooit zou doen, vooral in Europa niet. Dus waarom voor de duurdere Trailhawk versie kiezen, als je er enkel in hoogst uitzonderlijke gevallen (sneeuwchaos, overstromingen en co) gebruik van zal maken? Wel, voor Jeep-adepten is weten wat hij op het terrein kan net zo belangrijk als de rondetijd op de Nordschleife voor de Porschevrienden.

De aandrijving

Elke motor kan eventueel met voorwielaandrijving besteld worden. En aangezien de Compass op hetzelfde platform als de 14 centimeter kortere Jeep Renegade (en de Fiat 500L) staat, zal er voor de aandrijving uit hetzelfde vaatje getapt worden. Reken dus maar op twee benzine- en twee dieselmotoren met vermogens tussen 140pk en 170pk.

Voor de modellen die viewielaandrijving hebben, kondigt Jeep een negentraps automaat aan, voor de voorwielaandrijvers een zestraps automaat - en er is ook een handgeschakelde zesbak voor elk. De verbeterde "Tigershark"-viercilinder met 2,4 cc zal ook voor dit model niet naar Europa komen.

Interieur

Binnenin moet de Compass een aantrekkelijk alternatief zijn voor de Renegade (die voor bepaalde klanten veel te klein is), en de Cherokee (die voor andere klanten dan weer een klasse te hoog en te duur is). Met

neergeklapte achterbank past er tot 1.700 liter in. Het design valt conservatiever uit dan dat van grote broer Cherokee en zou dus meer Jeepliefhebbers moeten aanspreken. Het Uconnect-systeem is geschikt voor Apple Carplay en Android Auto. Er is keuze uit drie schermformaten waarbij het 21,3-cm grote scherm natuurlijk het meeste indruk maakt.

De prijzen?

Die zullen zich waarschijnlijk tussen iets minder dan € 30.000 tot meer dan € 40.000 bewegen. Maar aangezien de Compass pas in september 2017 bij onze dealers zal staan, heeft Jeep nog geen stress om de concrete prijzen bekend te maken.