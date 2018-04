Door: ADD

Neen, voor onze Vlaamse steden, Italiaanse bergdorpjes of Schotse wegen is deze auto niet bedoeld. Van aan de grille tot aan de achterbumper strekt de Subaru Viziv-7 Concept zich uit over maar liefst 5,20 meter. Van wielkast tot wielkast meet hij 2,03m. Een Mercedes GLS (5,13m x 1,93m) zou zich zonder problemen achter deze dikke SUV kunnen verbergen.

Subaru geeft ons op de LA Autoshow een voorsmaakje van de grote SUV die begin 2018 op de Amerikaanse markt zou moeten komen. Op dit moment wordt het gamma van de Japanners afgesloten door de Outback, veeleer een crossover tussen SUV en break. De iets grotere SUV Tribeca werd in 2014 uit de catalogus gehaald. En sindsdien mist het merk een echte grote SUV.

Een Subaru voor zeven met zes cilinders

Subaru belooft met de Viziv-7 de "grootste Subaru ooit" en daarin moeten maximaal zeven personen op drie zitrijen passen. De wielbasis is 2,99 meter (Mercedes GLS: 3,08 m) . Over de aandrijving laten de Japanners nog niets los, maar omwille van zijn afmetingen en het feit dat hij voor de Noord-Amerikaanse markt bestemd is, zal Subaru wellicht naar iets groters grijpen. En dan denken we aan de 3.0 zescilinder boxer uit de Outback of een aangepaste versie van de oude 3.6l zescilinder boxer. Een boxermotor lijkt dus wel heel erg waarschijnlijk, net als vierwielaandrijving en een plug-in hybride.

Tot bij ons komt de grote SUV wellicht niet.