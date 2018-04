Jaguar XKSS is de oudste nieuwe auto van het jaar

Door: BV

Het contrast op de beursstand van Jaguar in Los Angeles kon niet groter zijn. Aan de ene kant staat de Jaguar I-Pace te blinken. Een elektrische crossover die in 2018 realiteit zal zijn . Aan de andere kant staat deze Jaguar XKSS. Eigenlijk een auto uit 1957, die nu toch weer nieuw is.

Hoe krijgt Jaguar dat voor mekaar?

Wel, door best creatief om te springen met de regelgeving. Want de Jaguar XKSS heeft geen schijn van kans om aan recente normen te voldoen. Maakt niet uit hoeveel aanpassingen je aanbrengt. Maar van de totaal 25 gebouwde XKSS gingen 9 stuks in vlammen op voor de fabriek ze kon uitleveren. En die chassisnummers gebruiken de Britten nu opnieuw. Omdat ze meer dan een halve eeuw geleden aangemaakt zijn, hoeft slechts de norm (die nauwelijks bestond) van toen gerespecteerd te worden.

Puzzelwerk

9 nieuwe exemplaren dus. En dat terwijl de Britten nu ook weer niet zo nauwkeurig archieven bijhielden dat ze daar zomaar aan konden beginnen. Van de nog overblijvende originele XKSS moesten er enkele geleend worden om in 3D te scannen, op te meten en materiaaltesten op te doen. De eigenaars gaven die op met de belofte op meerwaarde en een vracht nieuwe reserve-onderdelen. Een heuse klus, want geen van die eerste exemplaren is echt identiek.

Elke nieuwe XKSS zal aangedreven door eenzelfde 3.4 liter gietijzeren zes-in-lijn met 262 pk zoals ooit de bedoeling was. Inclusief de drie Weber DC03-carburateurs.

Andere onderdelen die zoal trouw blijven aan de reeds 16 bestaande exemplaren zijn het dashboard, stuurwiel, de stoelen en zelfs de remmen én banden van Dunlop. De brandstoftank wijkt wel af. Die voldoet bij de herboren exemplaren aan modernere eisen, waaronder de benzine van tegenwoordig.

Zot veel werk

Elke nieuwe XKSS neemt 10.000 werkuren in beslag. Dan weet je dat je niet met 100.000 euro moet gaan aankloppen. En ook niet met een miljoen trouwens. Staat dat toch nog ergens werkloos op een bankrekening? Dan nog ben je er aan voor de moeite. Die 9 stuks zijn al lang besproken.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat Jaguar een aantal chassisnummers uit het verleden recycleert. Het deed dat ook al met de Lightweight E-Type. En zusterbedrijf Land Rover jaagt tegenwoordig op Series I (de oer-Land-Rover) voor restauraties.