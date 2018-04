380pk voor snelste Lotus Exige ooit

Door: BV

Bij Lotus geen poespas. Een Exige met 380pk heet gewoon Exige 380. Meer moet dat niet zijn, een beetje zoals hun auto’s. Daar zit ook niet veel meer in dan strikt noodzakelijk is. Daardoor blijft het gewicht beperkt. 1,1 ton is al wat deze Brit nodig heeft, ondanks de aanwezigheid van een Toyota V6 in z’n buik.

Ook met automaat

Alsof het niets is, kan de Exige 380 in 3,7 seconden naar de 100 km/u schieten. Het maakt daarbij niet uit of er manueel geschakeld wordt of via de optionele automatische transmissie. Verschil in topsnelheid is er wel. De versie met handbak kan 286 km/u, terwijl met de automaat de pret ophoudt bij 274 km/u.

Extra’s

Om je nog wat meer speciaal te laten voelen stopt Lotus de Exige 380 enkele performance-verhogende goodies toe van haar vlaggenschip, de Evora 410. Daartoe behoren onder meer een geoptimaliseerde ECU en supercharger, een uitlaatsysteem met een betere doorstroming en een sterkere brandstofpomp. Mooi en functioneel tegelijk zijn de carbon kuipstoelen, lichtgewicht wielen en de uit polycarbonaat opgetrokken achterruit. Alle besparingen bij elkaar opgeteld scheelt het ruim 26 kilogram ten opzichte van de Exige 350.