Nieuw Nürburgringrecord: 45 minuten

Door: BV

De Noordelijke lus van de Nürburging, of de Nordschleife, is bekend om heel wat redenen. Z’n gevaren, het feit dat je er als gewone sterveling je stuurkunsten op kan etaleren tegen betaling, z’n 73 bochten… Maar hij is nog het bekendst van al voor z’n records. Autobouwers pakken er graag mee uit omdat zij (en heel wat hun klanten lijken het daarmee eens te zijn) ervan uitgaan dat een ronderecord geloofwaardigheid en - daar draait het tenslotte om - verkopen oplevert. Nieuwe recordpogingen waren tijdelijk verboden, maar nu mag het weer.

20.832 meter in 45 minuten

De strafste records op de Nürburgring zijn die van de supersportwagens. Die gaan onder de 7 minuten. 6:57 voor de Porsche 918 Spyder bijvoorbeeld. En meer courante modellen schommelen ronde de 8 minuten. Zoals de Golf GTI Clubsport. Dit nieuwe record… dat is iets helemaal anders. Met de Chinese stuntrijder Han Yue achter het stuur ging een Mini immers rond in… 45 minuten. Met een gemiddelde van slechts 28km/u. Maar het was dan wel op slechts 2 wielen. Auto’s zijn daar natuurlijk niet voor gemaakt en speciale banden en een aangepaste ophanging bleken noodzakelijk.