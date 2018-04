​Technologie bij Audi voortaan geleid door Volvo-man

Door: ADD

In de nasleep van het uitstootschandaal verloor Audi twee topmanagers Technology. Eerst werd Ulrich Hackenberg bedankt, later Stefan Knirsch. En dus komt Peter Mertens er nu aan het hoofd van de technische ontwikkeling te staan. Het gaat hier natuurlijk niet om de nationale voorzitter van de PVDA, maar om de voormalige Senior Vice President Research and Development bij Volvo.

Mertens werkte eerder al voor Mercedes, Opel, GM, Jaguar Land Rover en Tata. Bij Volvo zorgde de Duitser onder andere voor de platformen met dwarsgeplaatste motor.

Niet gelinkt aan schandaal

Audi-ceo Rupert Stadler mag dan wel vooral de internationale achtergrond van de man prijzen, wat voor Audi daarentegen wellicht de doorslag gegeven heeft is het feit dat Mertens nieuw in de VW-groep is en dus geen vuile dieselgate-vingers heeft.