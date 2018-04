Nieuwe Lotus Elise pas in 2020

Door: BV

Lotus stelt z’n modellen met de regelmaat van de klok bij. Een beetje scherper daar, een beetje meer vermogen hier, want details in de aankleding… Het houdt ze fris. Moet ook, want de modellen gaan lang mee. De jongste Elise staat eigenlijk al in de catalogus sinds… en moet nog mee tot 2020. Dat heeft een Brits automagazine uit de mond van één van de Lotus-bazen gekregen. Een abnormaal lange carrière.

Minder dan een ton

Het gelijmde aluminium chassis blijft, maar zal wat aangepast worden. Het gewicht zou evenwel beperkt moeten blijven. Meer dan een ton mag de volgende Elise niet wegen. Het belangrijkste verschil is er één waar de klant in Europa niet wakker van ligt. De Amerikaanse liefhebber echter wel. Die kan momenteel geen Elise kopen aangezien hij niet voldoet aan de crashtestnormen daar. De nieuwe zal wel naar de VS geëxporteerd kunnen worden. Als die lucratieve markt wordt aangesneden kan dat een verdubbeling van de afzet met zich mee brengen. Lotus hoopt er in elk geval op.