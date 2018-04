Ziehier, de eerste SUV van Rolls-Royce

Door: ADD

De eerste echt foto's van hun grote luxe SUV "project Cullinan" toont Rolls-Royce liever zelf dan de eer te laten aan fotografen die op spyshots jagen. Gecamoufleerd dat spreekt voor zich. We zullen moeten wachten tot 2018 vooraleer we de grote jongen in zijn volle glorie mogen zien.

Op Rolls-platform

Rolls-Royce zelf zegt dit te doen omdat ze hun klanten willen informeren over de voortgang van het project. Tot nu toe kregen we immers enkel de nieuw ontwikkelde spaceframe-aluminium-architectuur van het merk te zien. Dat zat verstopt onder een ingekorte Phantom-koets in een zogenaamde "Mule” (nieuwe technologie onder een oude carrosserie). De Cullinan zal dus niet zoals de BMW X7 op het CLAR-platform van de BMW-groep staan, maar op een aluminium exemplaar waarop Rolls-Royce alle modellen vanaf 2018 bouwt.

Vanaf vandaag testen de Britten het eerste volledige prototype op de openbare weg en binnen een paar weken zal op de poolcirkel de koudeweerstand onderzocht worden en van de zomer wordt er gekeken of de SUV geschikt is voor en bestand is tegen de hitte van de woestijn. Geen onbelangrijke eigenschap voor een Rolls.