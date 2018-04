Niemand wil de Rolls-Royce Hyperion

Door: BV

Al Ain Class Motors in Dubai heeft 84 Rolls-Royces in de aanbieding. Maar er is er één die eruit springt. Dat is de Rolls-Royce Hyperion die uit 2008 stamt. Toen presenteerde het Britse luxemerk op Pebble Beach een unieke Drophead Coupé met een koetswerk van Pininfarina. Een éénmalig exemplaar dat toen al verkocht was.

Regelrecht koopje?

Maar goed, we zijn nu 8 jaar verder en de auto heeft nog steeds niet gereden. Ja, je leest dat juist. Er staan alleen wat kilometers op te teller van hem op en af vrachtwagens te rijden. En je kan hem kopen. Sterker nog - het is eigenlijk een koopje. Enkele jaren geleden wisselde de Hyperion nog van eigenaar voor € 3 miljoen, maar nu heb je hem voor helft van de prijs. Waarom? Misschien omdat het niet Pininfarina’s mooiste werk is? In elk geval zit Rolls-Royce ermee verlegen.