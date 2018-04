Roestende Toyota's kosten miljarden

Door: BV

Wie denkt dat moderne auto’s niet meer in staat zijn om in een mum van tijd op te roesten, koopt best geen Toyota van de types Tacoma, Tundra en Sequoia. Dat moet blijken uit een een schikking die het Japanse bedrijf trof met een grote groep eigenaars van die modellen. Die trokken naar de rechtbank omdat hun auto’s zo hard roesten dat ze het letterlijk konden begeven.

1,5 miljoen roestende Toyota’s

De schikking, waarin het merk geen schuld of fouten erkent, gaat over 1,5 miljoen exemplaren van bovenvermelde modelrijen. Het bedrijf trekt 3,4 miljard dollar uit om de eigenaars te vergoeden en het chassis van bovenvermelde exemplaren (want het gaat niet eens om plaatroest, maar wel degelijk over structurele componenten) tot een leeftijd van 12 jaar te controleren en te garanderen. Heel wat eigenaars zagen zich inmiddels al genoodzaakt om zelf herstellingswerken aan de dragende structuur van de auto’s te laten uitvoeren. Zij krijgen hun kosten vergoed.

De betrokken modellen worden niet officieel door het merk in Europa verdeeld, maar elk jaar sijpelen enkele exemplaren tot het oude continent door via grijze import. Niet zelden worden ze gekocht door mensen die ze intensief gebruiken, onder meer omwille van hun hoge sleepgewicht. Voor die eigenaars is er geen oplossing.