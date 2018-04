Mercedes heeft al een pickup (en hij is veel cooler)

Door: BV

Volgend jaar brengt Mercedes de X-klasse op de markt. De voorbode van die pickup - eigenlijk een Nissan Navara in maatpak - hebben we al achter de rug. In twee smaken nog wel. De Duitsers kondigen hem met veel bombarie aan als de eerste keer dat het bedrijf zo’n model maakt. Maar dat is niet helemaal waar. In Australië staat deze G300 CDI nu al in de catalogus. Een beest dat ruim 2 ton kan slepen over elk terrein.

Mercedes G-Klasse pickup

Voor de aandrijving zorgt een 184pk en 400Nm sterke V6 diesel die z’n kracht door een vijftrapsautomaat naar de vier hoeken stuurt. In vergelijking met de aanstormende nieuwigheid is die een stuk spartaanser. En robuuster ook, reken maar. Het is evenwel geen koopje. Ruim 120.000 Australische dollars is wat je ervoor moet neertellen.