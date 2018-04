Aston Martin biedt zelf namaak-DB4 aan

Door: BV

De Aston Martin DB4 G.T. is één van de meest iconische creaties van het merk. Gebouwd tussen 1959 en 1963 in een oplage van niet meer dan 75 stuks. De lightweightspecificatie, die intensief gebruik maakte van aluminium, werd zelfs op niet meer dan 8 stuks gebouwd (inbegrepen in de 75).

Een behoorlijk exclusief clubje dus, maar als het van Aston Martin afhangt, wordt dat binnenkort groter. De Britten hebben immers goed naar Jaguar en Land-Rover gekeken en hebben besloten dat ook zij oude auto’s voor een astronomische som weer tot leven kunnen roepen. Aston zal zelfs de chassisnummers gewoon laten volgen op die uit 1963. In het totaal komen er niet meer dan 25 ‘continuations’ die allemaal bijna € 2 miljoen zullen kosten. En allen zijn ze al uitverkocht.

Schaamlapje

Jaguar gebruikt verloren gegane chassisnummers om een auto op te produceren die exact aan de specificaties van weleer voldoet. Dat heeft als handigheidje dat je hem ook als dergelijke oude auto kan inschrijven. Zo werk je handig rond de homologatie. Aston Martin kon dat niet. De DB4 G.T. Continuation zal dus alleen op het circuit te gebruiken zijn. Hij krijgt een 340pk sterke zes-in-lijn met 3,7l inhoud, gekoppeld aan een handbediende vierbak en een achteras met limited-slip-differentieel. Het hierboven aangehaalde merk probeert krampachtig zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven (wat ook wel moet als je de truc met de chassisnummers wil uitvoeren), maar dergelijke scrupules heeft Aston niet. Digitale technieken en enkele mechanische updates moeten ervoor zorgen dat de nieuwe exemplaren mooier en nauwkeuriger in elkaar zitten en een stuk flukser te sturen zijn.

Aston Martin verkoopt de producten als een ‘stukje geschiedenis’, maar als je het nuchter bekijkt, lijkt het toch erg veel op een dure en niet eens zo getrouwe kopie.