Elektrische Renault Kangoo rijdt verder

Door: BV

De elektrische variant van de Renault Kangoo maakt gebruik van nogal wat componenten die we ook in de Renault Zoë vinden. Die laatste werd onlangs getrakteerd op een grotere accu. Daardoor kan die op papier 300km ver rijden zonder op zoek te moeten naar een stroomkabel. Dezelfde upgrade valt nu de elektrische Kangoo te beurt. Ee betere accu en en grotere 41kW elektromotor moeten ervoor zorgen dat die in reële omstandigheden 200km ver raakt.

Wie rijdt het verst?

Compacte elektrische bestelwagens groeien nog niet aan de bomen. En erg ver kan je er nog niet mee. De Nissan e-NV200 wil je zo’n 100km ver brengen. Een elektrische Citroën Berlingo bestaat ook. Daarmee haal je met wat goede wil 170km. De Kangoo is dus de nieuwe kampioen in z’n segment.

Debuut op het Autosalon van Brussel 2017

Op 13 januari beleeft de opgewaardeerde elektrische Renault Kangoo z'n première op het Autosalon van Brussel.