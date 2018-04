Michigan duldt auto's zonder bestuurder

Door: ADD

In de Amerikaanse staat Michigan werd zopas een wet ondertekend die toelaat dat zelfrijdende auto's zich zonder stuur en pedalen op de openbare weg begeven. Voor het eerst kunnen constructeurs in de VS dus voertuigen zonder menselijke bestuurder in het dagdagelijkse verkeer testen.

De staat in het noorden van de USA, waar de auto-industrie altijd al belangrijke rol gespeeld heeft, gaat dus nog een streepje verder dan de al liberale wetgeving in Florida en Californië. Daar moet er in een zelfrijdende auto in geval van nood altijd een mens het stuur kunnen overnemen. Ook bij ons is dat nog zo. De staat hoopt zo een aantrekkelijke thuisbasis te zijn voor bedrijven die bezig zijn met het ontwikkelen van een autonome auto.