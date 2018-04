Mercedes presenteert de nieuwe E-Klasse Coupé

Door: BV

Mercedes is er met een nieuwe E-Klasse Coupé. Die debuteert volgende maand officieel op het Autosalon van Detroit. En hij is… exact wat je dacht dat hij zou zijn. De Duitsers zetten ondanks kritiek op het huidige designbeleid immers door en tekenden bijgevolg een auto die je op de afmetingen na nauwelijks kan onderscheiden van een S-Klasse Coupé of C-Klasse Coupé. Het lijkt wel alsof een computer het gemiddelde tussen beiden heeft uitgerekend.

Groter dan z’n voorganger

De E Coupé wordt wat groter dan z’n voorganger. Hij is nu 4,82m lang en 1,86m breed. Respectievelijk 12 en 7cm meer dan voorheen, wat aanzienlijk is. De wielbasis nam ruim 11cm toe en dat moet meer ruimte voor inzittenden achteraan opleveren.

Het interieur is dan weer een pak makkelijker van dat van de tweedeurs C te onderscheiden, vooral wanneer je het grote scherm voor de middenconsole aanstipt. Dat wordt uit de vierdeurs E getransplanteerd. Je moet er trouwens ook voor bijbetalen, want anders krijg je ook hier nog gewoon klokken. Maar van die opstelling levert Mercedes niet eens foto’s.

De motoren

Vanaf de meet zullen vier motoren beschikbaar zijn. Het gaat om een 194pk sterke diesel (E220d ofschoon het een tweeliter is) en drie benzines. De E200 met 181pk en de E300 met 242pk (weerom beiden een tweeliter viercilinder). De E400 4Matic komt met 328pk en dat is wel een zescilinder. Alle versies zijn voorzien van een 9-trapsautomaat. Later komt er nog meer vermogen. Reken maar op een AMG-light met meer dan 400pk en een échte AMG die (ruim) boven de 500pk zal uittorenen.

Tegen volgende zomer staat de tweedeurs E bij de dealer.