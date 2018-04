’s werelds eerste Porsche 911 Cabrio kan de uwe worden

Door: BV

Tegenwoordig biedt Porsche een hele reeks dakloze ‘Elfers’ aan. Maar dat was niet altijd het geval. En voor wie vindt dat de 911 Cabrio op de foto’s er een beetje raar uitziet: dat is niet abnormaal. Het gaat immers om de allereerste 911 zonder dak ooit. Een prototype dat - om helemaal exact te zijn - tot de 901-reeks behoort.

Tijdens de ontwikkeling bouwde Porsche 13 cabrio’s, maar er bestaan er nog slechts twee van. Ze dateren uit 1964 en effenden het pad voor de Targa die enkele jaren later kwam. Een echte 911 cabrio kwam er pas bijna 20 jaar later, in 1982.

Goedkoop wordt de 901 Cabrio natuurlijk niet. In februari wordt hij geveild op Rétromobile in Parijs. Daar wordt gemikt op een opbrengst van € 850.000.