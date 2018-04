Toyota bedenkt de saaiste bedrijfsnaam ooit

Door: BV

Toyota en Daihatsu (eigendom van die eerste) gaan samen auto’s bouwen voor ontluikende markten. Om dat zo snel en efficiënt mogelijk te doen, wordt er een compleet nieuwe divisie opgericht. Die moet ervoor zorgen dat de inwoners van pakweg Laos, Myanmar of Indonesië zo snel mogelijk over betrouwbaar en betaalbaar vervoer beschikken. Ook wanneer dat betekent dat die lokaal gefabriceerd moeten worden in lage oplages. Daarvoor worden desnoods minder conventionele processen uitgedokterd.

De nieuwe divisie zal geen auto’s onder een aparte merknaam maken. De auto’s zullen Toyota of Daihatsu op de kofferklep krijgen. Gelukkig, want de Japanners hebben zich bij de oprichting van de nieuwe dochteronderneming al niet van hun meest creatieve kant laten zien. Het bedrijf heet ‘Emerging Markets Compact Car Company’ of kortweg EMCCC.