BMW 530e iPerformance: trager dan voorganger

Door: BV

De vorige Fünfer met hybride technologie kreeg nog vol trots de letters ActiveHybrid op de kofferklep. Maar tegenwoordig is de stopcontacthybride al geëvolueerd. Volgens de marketingjongens bij BMW hoeft het woord er nu niet meer op te staan. Ze vinden dat 530e iPerformance veel beter bekt.

Niet dat er een drieliter onder de kap zit. Deze nieuweling (alles over de nieuwe BMW 5 ontdek je hier) geeft in vergelijking met z’n voorganger zelfs twee cilinders af. Het benzine-aggregaat is nu een geblazen tweeliter viercilinder. Het totale systeemvermogen bedraagt nu 252pk en 420Nm. Ja, minder dan z’n voorganger die niet met ‘performance’ wordt aangeduid. Maar hij is wel zuiniger.

1,9l/100km

Onderzoek wijst uit dat mensen met een plug-in-hybride hun auto nauwelijks aan het stopcontact leggen. Nochtans is dat nodig om ten volle van z’n zuinigheid te profiteren. Deze 530e geraakt nu verder dan 50km (tot maximaal 140km/u) op wat er in accu zit en pakt daardoor uit met een gemiddeld brandstofverbruik van 1,9l/100km. Of 46g/km/CO2. De prestaties zijn ook nog steeds indrukwekkend. 6,2 tellen naar 100km/u en 235km/u als top. 420l bagagecapaciteit is wat je overhoudt.

Het eeuwige blauw

BMW wil dan wel erg normaal doen met de 530e iPerformance, maar het kan zich ook weer niet losrukken van de clichés. Zo is het model te herkennen aan de blauwe logo’s en accenten.