Audi Q8: de eerste foto!

Door: ADD

Het wordt zo langzaamaan erg druk in het land der SUV’s van de VW-Groep. Zeker bij de dikzakken. Bentley en Audi hebben in hun catalogus al vergelijkbaar grote SUV’s staan: de Bentayga en de Q7. Die trouwens op hetzelfde platform staan waarop ook de opvolgers van de Porsche Cayenne en VW Touareg zullen komen en waarvan Lamborghini’s Urus ook gebruik zal maken. Niettemin, wil Audi er nu dus nog een grote SUV bij: de Q8. En daarvan parkeren de Duitsers een concept in januari op de Detroit Auto Show.

SUV-Coupé

Echte gegevens of afmetingen geeft Audi nog niet vrij. Enkel twee tekeningen en (zopas) een eerste foto. Die tonen een enorme grille, een bumper in BMW M-stijl en een indrukwekkende kont. Constructeurs hebben het in een geval als dit graag over een SUV-Coupé. Al hoef je het daar natuurlijk niet eens mee te zijn. Feit is dat de markt ernaar vraagt en de verkoopcijfers dat bevestigen.

Hybride natuurlijk

De e-Tron-letters op de voorbumper duiden erop dat een plug-in hybride voor de aandrijving zorgt. In bijvoorbeeld de Q7 combineert Audi al een V6 diesel met een elektromotor. Maar op een Amerikaanse autosalon verwachten we eerder een benzine als basis, waarschijnlijk met veel cilinders, een hoop power, maar een mini-dorst.

Binnen twee jaar?

Vermoedelijk zal de concurrent voor de BMW X6 en Mercedes GLE Coupé nog voor 2019 op de markt zijn met onder de kap zes of acht cilinders - steeds een paar pk sterker dan de Q7.