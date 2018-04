Kia haalt nieuwe Picanto tevoorschijn

Door: ADD

De huidige Picanto kreeg van Kia nog maar in het voorjaar van 2015 een facelift, maar begin volgend jaar zal de derde generatie van de compacte Koreaan reeds een feit zijn. De eerste schetsen krijgen we nu al te zien en die maken duidelijk dat de kleinste Kia-telg de designtaal van de nieuwe Optima overneemt. De Koreanen beloven alvast meer ruimte binnenin, meer comfort en meer veiligheid.

Technisch is de compacte Kia nauw verwant met de i10 van zusterbedrijf Hyundai. Maar het is tot nu toe steeds de Picanto die als eerste opgefrist wordt. In beide modellen zit er in de huidige generatie ofwel een 1-liter driecilinder benzinemotor (66pk) of een 1.2 viercilinder (85pk). De kleinere motor is ook als een LPG-variant beschikbaar, de grotere met een viertrapsautomaat.

Dat zijn dan ook de motoren die we verwachten in de opvolger. Met misschien bovenop nog de 1-liter turbo driecilinder, die het Koreaanse bedrijf onlangs op de markt bracht - met zijn 100pk heeft die bijvoorbeeld in de Hyundai i20 al meer in huis dan dat je in dit segment zou verwachten.