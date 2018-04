Autosnelweg na 54 jaar eindelijk 'af'

Door: ADD

Een van de belangrijkste verkeersaders in het zuiden van Italië is uiteindelijk dan toch voltooid. 54 jaar geleden ging de bouw van de A3 van start en gisteren was de inhuldiging. De snelweg leidt over 443 kilometer door bergachtig gebied van Salerno naar Reggio Calabria en gaat door 190 tunnels en over 480 bruggen en viaducten.

Eigenlijk had de A3 al in 1972 klaar moeten zijn, en vanaf 1974 was dat inderdaad zo, alleen waren verschillende stukken snelweg sindsdien al onberijdbaar, andere stukken smachtten naar hoogstnodige reparaties.

A la Italiana

Hoewel velen nu zeggen dat de route nog geenszins in orde is, beweert Anas (de Italiaanse beheerder van het wegennet) dat de constructie voltooid is en dat het in de komende maanden slechts een kwestie is van nog een paar herstellingen uit te voeren.

Het gebied in de punt van de Italiaanse laars zou nochtans gebaat zijn bij een goed functionerende weginfrastructuur. Calabrië is namelijk de armste regio van Italië en lijdt onder de bemoeienissen van maffiaorganisatie 'Ndrangheta.