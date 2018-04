10pk extra maakt VW Golf R... verdraaid snel

Door: BV

Bij de jongste opfrisronde kreeg de Seat Leon Cupra wat extra paardjes toegestopt. Tot wel 300. En dat is een beetje een probleem voor de Golf R die met net zo’n grote stal pochte. Aan z’n status binnen de Volkswagen groep is hij wat meer verplicht. Dat passen de Duitsers nu bij door het model z’n geplande opfrisbeurt te geven en meteen 10pk meer uit de tweeliter turbomotor te wringen.

Snelle jongen

De trekkracht nam ook toe door de ingreep. Die gaat van 380Nm naar 400Nm. De twee samen zorgen voor prestaties die weer een tikkeltje scherper worden. 100km/u is nu al realiteit na 4,6 seconden. Laat je Volkswagen de begrenzer bij 250km/u uitschakelen, dan is de pret bij 280 nog steeds niet over.