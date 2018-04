BMW i Inside Future: met boekenrek en vetplantjes

Door: BV

Als je geen concept car met een ‘i’ in de naam voorstelt, tel je anno 2017 niet meer mee. En daarom heeft BMW op CES in Las Vegas deze i Inside Future staan. Een nogal uitgeklede creatie die het zonder dak, deuren of ruiten moet stellen. En we denken dat je met die dunne bandjes ook niet moet uitgaan van hopen grip. Maar dat is allemaal met opzet. Het gaat immers om de binnenkant. Die moet tonen hoe een BMW er in de verre toekomst uit zal zien.

Met boekenkast

Ja, we zien daar toch echt een rij boeken en - onder de achterzetel - een hele collectie vetplantjes. De Duitsers leggen echter niet uit waarom je in deze digitale tijden hele stapels papier zou meesleuren. Ze wijzen echter wel op het grote scherm dat bijna het ganse dashboard beslaat, uiteraard met een permanente internetverbinding. Daarop is zeker zo veel informatie op te zoeken.

HoloActive Touch

De belangrijkste nieuwigheid is HoloActive Touch. Dat zit boven het glanzend zwarte aanraakdisplay in de middentunnel. Dat is in staat om beelden te projecteren in ruimte erboven én kan gebaren herkennen. Daardoor kan de bestuurder navigeren door menu’s en keuzes maken zonder dat hij ergens moet aankomen. Of het ook handiger is dan gewoon een knopje induwen is niet duidelijk, maar hipper is het zeker.