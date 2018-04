Subaru Impreza STI nog agressiever

Door: BV

Subaru heeft de Impreza WRX en STI onder handen genomen. Het gaat om een milde opfrisbeurt. Die van de eerste uitvoering is voor ons niet eens relevant, want net als de gewone Impreza is de WRX in onze contreien niet langer te krijgen. De 300pk sterke STI kan je bij ons wel aanstippen.

Niet sneller vertrekken, wel sneller stoppen

Die komt nu met verbeterde materialen aan de binnenzijde, een ander infotainmentsysteem en betere isolatie. Aan de buitenzijde trekt de snoet zich in agressievere plooien, zijn er LED-koplampen en ook nieuwe velgen. Het rijden moet nog scherper worden dankzij aanpassingen aan de ophanging en betere remmen. En het slimme differentieel dat de kracht van de opgepepte 2,5l boxermotor naar de vier wielen verdeelt, werkt nu naadlozer dankzij een slimmere stuureenheid.