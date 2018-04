Mercedes GLA gaat naar de fitness

Door: BV

Tenminste, zo omschrijft Mercedes zelf de serie detailaanpassingen die de GLA voor het nieuwe jaar ondergaat. Een facelift is zelfs overdreven. Aan de buitenzijde is het grootste nieuws zo ongeveer de aanwezigheid van ronde mistlichten op één variant terwijl aan de binnenzijde een zilverkleurige afwerking voor de knoppen van de elektrische zetelverstelling als nieuwswaardig worden beschouwd. De traditionele milde aanpassingen aan bumpers, lichten (met nu wel LED-koplampen) en grille, krijg je er natuurlijk ook bij.

Wat is anders?

Onder de kap verandert er evenmin veel. Een GLA 220 4Matic met 184pk en 300Nm trekkracht vervoegt het reeds uitgebreide keuzepalet, maar dat is het zowat. Tenzij we het over de GLA 45 AMG hebben. De pittigste variant - zo maar even 380pk en 475Nm sterk - heeft in versnellingen 3 tot en met zeven immers kortere versnellingsbakverhoudingen gekregen. Dat moet (nog) meer leven in de tussensprintjes injecteren.

Aangekleed

De aankleding kan je weer meer naar je hand zetten. Verschillende velgen, kleuren, sierpakketten en afwerkingsopties worden toegevoegd. Daarbij hoort er ook ééntje met mat gele striping voor de pittigste variant. Mercedes is er erg fier op.