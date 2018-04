Alfa Romeo Stelvio start als First Edition

Door: ADD

Voor de introductie van hun eerste SUV komt Alfa Romeo met een speciaal model aanzetten: Stelvio First Edition. Die kost ten minste € 56.000, krijgt een uitgebreide uitrusting en wordt aangedreven door een 2.0 viercilinder benzine met twinturbo. Die motor levert 280pk, het maximumkoppel bedraagt 400Nm bij 2.250 omw/min.

‘Uitgebreide’ uitrusting

Die omvat onder andere bi-xenonkoplampen met grootlichtassistent, 20-inch lichtmetalen velgen en een elektrisch openende kofferklep. Binnenin zorgt Alfa Romeo voor lederen bekleding, sierelementen van echt hout, op 8 manieren verstelbare en verwarmde zetels vooraan en een audiosysteem met digitale radio-ontvangst.

De rits elektronische hulpjes in de Stelvio zijn dan weer: cruise control, forward collision warning (FCW) met noodremfunctie om kop-staartbotsingen te voorkomen, voetgangersdetectie, rijstrookassistentie, achteruitrijcamera, licht- en regensensoren en parkeersensoren voor- en achteraan.

Vierwielaandrijving en automaat

De viercilinder is gekoppeld aan een een achttrapautomaat, drijft de Alfa in 5,7 seconden van nul naar 100 en houdt het bij 230km/u voor bekeken. Standaard wordt de achteras van de Stelvio aangedreven, maar indien nodig hevelt de 4WD tot 60 procent naar de vooras over.