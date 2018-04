EuroNCAP test Ford Mustang, blijkt doodskist

Door: BV

Ford had niet verwacht dat de onafhankelijke Europese Crashtestorganisatie de nieuwe Mustang door de tang zou halen. Maar kijk, dat heeft het toch gedaan. Het resultaat is niet zo rooskleurig. De Mustang strandt op een totaal van amper 2 sterren. Lang geleden dat zo’n treurig resultaat nog eens kon opgemeten worden. Maar is het ook allemaal kommer en kwel?

Slecht voor de kindjes, te weinig snufjes

Er valt al wel wat kritiek te uiten op de bescherming van volwassen inzittenden. De EuroNCAP merkt op dat de airbags niet voldoende goed ontplooien om een degelijke bescherming te bieden. Score: 72%. Maar kinderen zijn nog veel minder goed af. Vooral het risico op hoofdletsel is er groot. Amper 32% haalt de muscle car. Z’n score voor voetgangervriendelijkheid is met 64% dan weer behoorlijk. Wat het lot voor de Mustang echter bezegelt, is de afwezigheid van elektronische snufjes. Ook die wil de EuroNCAP zien. Amper 16% wordt erop gehaald.

Ford belooft dat de Mustang, waarvan de gefacelifte versie tegen eind dit jaar de huidige zal vervangen, meer veiligheidsgimmicks krijgt. Maar EuroNCAP benadrukt dat ook structurele aanpassingen zich opdringen. Ford mag er inmiddels zeker van zijn dat de organisatie ook het opgefriste model naar de martelbank zal voeren…