De BMW 5 heeft een break

Door: BV

Touring, heet dat bij BMW. En onder die dikkere kont past al meteen 40l extra bagage. Wanneer de in drie delen neer te klappen achterbank (verhouding 40:20:40) wordt platgelegd ontstaat er een pakvolume van 1.700 liter. Ten opzichte van de vorige generatie is dit een toename van 30 liter.

Een automatisch te openen achterklep is leverbaar, maar je moet er natuurlijk wel voor bijbetalen. Vink deze optie aan en een simpele voetbeweging onder de achterbumper volstaat om de grote klep in zijn geheel open te laten scharnieren. Een separaat te openen achterruit (om snel kleinere spullen op te bergen) is standaard en een typische gimmick van BMW.

Luchtgeveerd

Ook standaard op de nieuwe 5-Touring is luchtvering met automatische hoogteregeling op de achteras. Daarmee nog niet tevreden genoeg? Weet dan dat er hele resem aan extra rijsystemen in de optielijst prijken om de Touring te laten rijden zoals jij dat wilt. Dynamic Damper Control, Adaptive Drive met actieve rolstabilisatie, Integral Active Steering (nu verkrijgbaar in combinatie met xDrive), het sportieve en straffere M Sport-onderstel; het is er allemaal.

Wanneer de 5-serie Touring in juni bij de dealer staat zijn er vier motoren beschikbaar. Bij de diesels trapt BMW af met de 520d, een viercilinder turbo met 190pk en 400Nm aan koppel. De 530d levert dan weer een vermogen van 265pk en liefst 620Nm. De benzinemodellen laten 252 en 340pk optekenen. Bij die laatste hebben we het over de 540i met standaard xDrive-vierwielaandrijving die daarnaast 450Nm aan trekkracht kan ontwikkelen. De 530i moet het met 100Nm minder stellen maar geniet nog altijd een adequate 350Nm. Een achttraps automaat is op alle genoemde motoren standaard, behalve de instap-diesel. Die heeft normaliter een handbak. Een automatische transmissie is er tegen meerprijs verkrijgbaar.