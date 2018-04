Brute break: Mercedes-AMG E 63 et E 63 S

Door: BV

Na de krachtigste der Mercedes berlines, arriveert nu logischerwijze de break. Het recept is hetzelfde: 4.0l V8 biturbo met twee vermogensklasses (met of zonder 'S') en vierwielaandrijving. En hij neemt natuurlijk alle technologie over van het model zonder opgehoogde achterkant.

Kwaad kijken

De E-Klasse AMG van de jongste generatie onderscheidt zich onder meer door z'n verbrede flanken (+ 27mm), z'n grotere luchthappers, zwarte accenten, een achterdiffuser én een compleet andere smoel waar zelfs een andere motorkap (vergeleken met een normale E-Klasse) bovenop ligt.

Brute break

Onder de kap zit de krachtbron die we reeds in de inleiding aanhaalden. De Mercedes-Benz AMG E 63 4Matic+ Estate (een hele mond vol) ontwikkelt 571pk en 750Nm trekkracht. Voldoende om naar 100 te trekken in 3,6 tellen en door te gaan tot (standaard) 250km/u of (tegen een meerprijs) 290km/u. Voeg de 'S' toe en je eindigt op 612pk en 850Nm brute kracht. Je wint er 1 tiende mee terwijl voor de begrenzer dezelfde voorwaarden blijven gelden. Een lichte jongen is het met z'n 1.995kg niet, maar moderne hocus pocus zorgt er toch voor dat je het kan stellen met 9,4l/100km. Op papier tenminste.

Er past wat in de koffer

Natuurlijk is koffervolume het belangrijkste argument om voor de break te kiezen eerder dan voor de vierdeurs. Er kan tot 1820l in. En zelfs als je de achterbank laat staan, is dat nog 640l. De rugleuning achteraan is overigens verstelbaar. Als je ze rechter zet kan er 30l meer in de koffer en behoud je 5 zitplaatsen.

Voorstelling?

De twee nieuwe Duitse wapentuigen worden voorgesteld op het Autosalon van Genève in maart. Bestellen kan een maand later, maar voor juni verlaten ze de fabriek niet.