Toyota doet Le Mans eindelijk met 3

Door: BV

Audi is er niet meer bij in Le Mans later dit jaar. De jacht op het absolute recordaantal overwinningen is afgelopen. Porsche houdt de kroon. Afgelopen jaar droogde dat merk Audi al af in wat beloofde een bikkelharde strijd om het record te worden. En omdat Audi moet besparen (dieselgate en zo), staakt het de geldverslindende Endurance-operatie. En Toyota, dat ruikt nu echt z’n kans.

Niet meer dan 2

De afgelopen jaren was Toyota er ook al bij in de prototype-klasse. Dat zijn de snelste van allemaal en het is een onderdeel waarin tegenwoordig meer grensverleggend werk wordt geleverd dan in Formule 1. Maar Toyota daagde nooit op met meer dan twee auto’s. Nochtans wordt algemeen aangenomen dat je omwille van de lengte van de wedstrijd ten minste drie wagens nodig hebt om een stevige gooi te doen naar de eindoverwinning. Er gebeurt immers altijd wat onverwachts.

Le Mans en Spa-Francorchamps

Nu komt Toyota wél met drie. Het zal in mei in Spa-Francorchamps en in juni in Le Mans opdagen met drie exemplaren van de TS050. Het bedrijf heeft het ook over een ‘grondige evolutie’ van de auto van afgelopen jaar (foto) maar lost tot op heden nog geen details over de aanpassingen.