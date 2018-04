Een lel van een break: de nieuwe Opel Insignia Sports Tourer

Door: BV

Dit is de nieuwe Opel Insignia Sports Tourer. 1cm minder hoog dan z’n voorganger, maar ook 7cm langer. En dat betekent niets meer of minder dan dat het een lel van een break is geworden. De achterbank kan je in drie delen (40:20:40) neerleggen en je krijgt er in het totaal 1640l in. 100l meer dan voorheen. Een ladder van 2 meter? Dat kan er gewoon in. Zonder kunstgrepen.

En toch nog lichter

De uitgezwaaide Insignia Sports Tourer oogde niet alleen zwaarlijvig, zo reed hij ook. Met de nieuwe generatie is dat verleden tijd, claimt Opel. Met dank aan een fors dieet dat heeft geresulteerd in een gewichtsbesparing van liefst 200 kilogram. De Sports Tourer belooft hierdoor een stuk dynamischer te rijden en de lagere zitpositie – die de bestuurder dieper in de koets plaatst – moet dat nog wat bijkruiden.

Meer weten?

Tja, meer is er nu nog niet. Maar op 7 maart geeft Opel meer vrij op Autosalon van Genève. Daarbij hoort ook het motorengamma en welke snufjes hij krijgt. Nogal onnodig, want dat zal natuurlijk gelijk lopen aan dat van de vijfdeurs (die nu Grand Sport heet). Daarover vind je hier alle informatie.