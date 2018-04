Nieuwe LS is nu pas een echte Lexus

Door: BV

Een Lexus die je niet kan krijgen met hybride-technologie, dat is eigenlijk geen echte Lexus. En toch was dat wat ontbrak bij de voorstelling van het nieuwe model vorige maand in Detroit. Maar nu is hij er toch. Op het Autosalon van Genève debuteert de Lexus LS 500h.

De LS 500h kan alles wat de 'doorsnee' Lexus LS van de nieuwste generatie kan, maar dan tegen een gunstiger brandstofverbruik. Maar over het verbruik of andere specificaties nog geen letter. Daarop is het nog een maand wachten.

Troost

Enige troost. Lexus geeft ook alvast een voorproefje van de RC F GT3, een volbloed die het zeer waarschijnlijk gaat opnemen tegen vergelijkbare racers van McLaren, Mercedes en BMW. Qua uiterlijk zit het in elk geval wel snor. Nu de prestaties nog...