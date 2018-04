Alfa Romeo Stelvio: dit zijn de normale versies

Door: BV

Alfa Romeo blijft de Stelvio maar lanceren. En omdat nu zowat alles over de SUV van het Italiaanse merk al gezegd is, concentreren we ons louter op wat we nog niet wisten. Dat was immers niet het minste, want tenzij je je wou beperken tot een 510pk sterke V6 of een 2-liter turbo als ‘First Edition’ met 280pk, kwam je bij Alfa niet aan de bak. Hoog tijd dus dat er ook eens wat ‘normale’ motoren aan te pas komen.

Normale(re) benzine- en dieselmotoren

De verwachtingen van het merk zijn hooggespannen. De 2.0T-benzine die 'geknepen' is tot 200pk en de instapdiesel, goed voor 150pk moeten het gros van volume uitmaken. Op de prestatiecijfers van deze versies is het echter nog altijd wachten en dat geldt eveneens voor de 2.2 liter viercilinder-diesel met een vermogen van 180pk. Van de dieseltopper, die maximaal 210pk kan ontwikkelen, zijn nu wel de specificaties bekendgemaakt.

Prestaties en verbruik

Mede dankzij een koppel van 470Nm heeft de topdiesel slechts 6,6 seconden nodig om de 1.600 kilogram wegende Stelvio naar de 100km/u te laten snellen. Zelf schakelen is niet nodig, dat doet de automatische transmissie voor je. Standaard, net als Q4-vierwielaandrijving. Als topsnelheid wordt 215km/u opgegeven en er zou niet meer dan 5,5 liter brandstof nodig hoeven zijn per 100 kilometer.

Over aandrijving gesproken: elke Stelvio verdeelt de motorkrachten over alle zijn vier de wielen, behalve de 180 pk sterke diesel. Dat is de enige variant die louter met achterwielaandrijving beschikbaar is.