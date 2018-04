Facelift voor Infiniti Q50

Door: BV

De Infiniti Q50 dateert uit 2012. In autotermen kon Infiniti, niet langer wachten met een facelift. Het merk moet de verkoop van het model aanzwengelen. De afgelopen jaren werden er wereldwijd immers 200.000 van verkocht, ondanks een eerdere opfrisser in 2015. De lat lag, zo moet je concluderen, wel wat hoger. Met name in Europa, slaagt het premiummerk van Nissan er nog steeds niet in een rol van betekenis te spelen. Misschien verandert een frissere Q50 daar iets aan.

Typische facelift

De opfrisbeurt gaat weinig of niet verder dan een doorsnee opfrisser. Een nieuwe grille, lichten en bumpers zijn het grootste nieuws aan de buitenzijde. Aan de binnenkant worden de obligate nieuwe sierlijsten en bekledingsmogelijkheden vergezeld van een update voor het infotainmentsysteem, een nieuw stuur en verbeterde zeetels.

Welke motoren?

De instapper is een 2-liter turbo met 208pk. Tenminste, voor wat de benzines betreft. De enige beschikbare diesel blijft immers steken op 168pk uit een slagvolume van 2,2l. Voorts is er een 300pk sterke 3,5l V6 met hybridetechnologie en een 3-liter V6 met twee turbo’s met 400pk voor de topversie. Achter- of vierwielaandrijving is voor de meeste versies een keuzemogelijkheid.