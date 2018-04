M-Performance-lekkers voor nieuwe BMW 5 Touring

Door: BV

Wie geen zin heeft in een al te modale BMW 5 Touring, kan zich nu vergrijpen aan lekker van ‘M-Performance’.

De Duitsers komen allereerst met een Power and Sound Kit, een pakket om je 5-serie Touring sneller én luidruchtiger te maken. De 540i xDrive Touring krijgt bijvoorbeeld 25 pk en 50 Nm koppel extra, goed voor een totaal van 365pk en 500Nm. De Duitsers claimen verder dat de zescilinder sneller reageert, terwijl het brandstofverbruik gelijk blijft. Op papier, welteverstaan.

Karakteristiek geluid

Een aangepast uitlaatsysteem moet dikker klinken. De roestvrijstalen demper moet zorgen voor een 'karakteristiek geluid en flair'. De uitlaatsierstukken worden uitgevoerd in chroom of koolstofvezel, afhankelijk van de motorconfiguratie. Het uitlaatsysteem is namelijk ook verkrijgbaar voor de 530d en 530i.

Dubbele diffuser

Qua looks is de BMW 5-serie Touring net iets uitbundiger, onder andere dankzij koolstofvezel bumpers en een dubbele diffuser. Ook het vermelden waard: de ophanging is aangepast om het extra vermogen aan te kunnen, terwijl het remsysteem het rijgedrag dynamischer maakt. De remklauwen vallen ook goed op, want achter het 20-inch lichtmetaal vind je een rood setje.