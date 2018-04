Facelift voor Subaru XV

Door: BV

Subaru heeft z’n op de Impreza gebaseerde crossover XV een opfrisbeurt gegeven. Het model is voor het eerst te zien op het Autosalon van Genève.

De facelift omvat de gekende zaken: grille, bumpers, lichtunits, velgen, kleuren, bekledingsmogelijkheden en een groter aanraakscherm in het midden van het dashboard. Er worden ook enkele voor het merk nieuwe snufjes geïntroduceerd. Koplampen die meedraaien bijvoorbeeld. Dat is echter niet waar het meeste werk in kroop.

Strakker in het vel

Subaru ging aan het werk met het platform. Het behield de bodemvrijheid van 22cm, maar reduceerde de hoogte toch met een halve centimeter. De structuur werd 70% stijver, wat een voelbaar verschil moet opleveren in de toch al niet bedroevende rijeigenschappen van het model. De demping is verfijnder en het stuur reageert nog preciezer.

Meer vermogen

De tweeliter boxermotor levert nog steeds een trekkracht van 196Nm, waardoor meteen duidelijk is dat die het zonder turbo moet stellen. De centrale wordt wel wat krachtiger: van 148 naar 154pk. Een klein verschil dat echter een groot werk vertegenwoordigd. 80% van alle componenten is nieuw. Maar er werd vooral naar het verbruik gekeken. Dat zakt.