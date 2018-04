Techrules is 1.300pk sterke dieselturbine-hybride hypercar

Door: BV

Wat een combinatie! En toch is dat exact wat Techrules, een Chinees bedrijf hoewel de naam dat niet doet vermoeden, in Genève voorstelt.

Met zes, vier of twee motoren

Maximaal 1.305pk en (ga even zitten) 2.340Nm is wat deze nieuwe hypercar kan opwekken. Daarvoor krijg je twee elektromotoren op de vooras en vier op de achteras. Genoeg om naar 100km te accelereren in 2,5 tellen en door te blazen naar 320km/u. Maar je kan ‘m ook krijgen met twee motoren (870pk, 1560Nm) of zelfs maar twee motoren (435pk, 780Nm). Voor wie het allemaal nog een beetje bestuurbaar wil houden.

Een accu moet ervoor zorgen dat je 200km ver raakt. Maar dan moet je er natuurlijk mee rijden zoals met de eerste de beste Nissan Leaf. Een dieselturbine aan boord kan ook stroom opwekken. Die doet dat blijkbaar best efficiënt, want met 80l van dat vocht moet je theoretisch in staat zijn om 2.000km ver te geraken.

Made in Italy

De cockpit biedt naar keuze plaats aan 1, 2 of 3 inzittenden. Over de prijs is veel onduidelijkheid. In elk geval gaat het om een bedrag met zeven cijfers. Volgend jaar start de productie. 96 stuks zullen gebouwd worden. Niet in China overigens, maar in Italië. Ontwikkeld, in China, gebouwd in Italië… of dat een goede combinatie is…