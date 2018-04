Legendarische Ford Mustang uit Bullitt teruggevonden

Door: BV

Steve McQueen die aan het stuur van een donkergroene Ford Mustang Fastback een Dodge Charger op de hielen zit. Veel iconischer worden filmscènes voor de petrolhead niet. De prent uit 1968 zette de maatstaf voor auto-achtervolgingen voor de decennia die erop volgden. En de geschiedenis is weer een artefact rijker. In Mexico is immers één van de twee Mustangs die tijdens de opnames werden gebruikt, ontdekt.

De één naar de sloop, de ander naar Mexico

Voor de opnames werden exemplaren in de kleur Highland Green gebruikt. Eén van de twee was na de opnames rijp voor de schroothoop. De andere werd verkocht aan een particulier en ging door een aantal handen. Z’n voorgeschiedenis op het witte doek werd daarbij uit het oog verloren. Tot het chassisnummer werd opgezocht in Mexico. Daar bleek de auto nog te bestaan en in handen te zijn van ene Ralph Garcia Jr. en zijn zakenpartner Hugo Sanchez.

Als Kevin Martin het zegt

Volgens heel wat gespecialiseerde Amerikaanse media was de grootste expert in historische Fords, Kevin Marti, behoorlijk sceptisch. Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand claimde de Bullitt-Mustang te hebben gekocht. Maar na een bezoek aan Mexico, was de vooraanstaande kenner overtuigd. Dit is de enige echte. En tot zo ver, het goede nieuws…

Bullitt of Eleanor

Garcia Jr. werkt wel vaker met oude Ford Mustangs. Hij specialiseert zich in de ombouw tot Mustang GT 500-replica’s. Dit specifieke exemplaar zou omgebouwd worden tot een replica van de fameuze Eleanor - een andere Mustang met film-allures. Dat was immers de auto waaraan hoofdrolspeler Nick Cave in ‘Gone in 60 Seconds’ onmogelijk kon weerstaan. Kevin Martin schat een zo origineel mogelijke Bullitt-Mustang op $ 1 miljoen dollar. Maar voorlopig is men daar in het bedrijfje van Garcia jr. niet van onder de indruk. De ombouw is al begonnen. De Mustang is niet te koop en de transformatie naar Eleanor-replica gaat gewoon door. Slecht nieuws voor de nostalgici.