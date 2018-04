Compleet nieuwe Volkswagen Polo gespot zonder camouflage

Door: BV

Al 42 jaar voert Volkswagen de Polo. Vijf generaties zijn al de revue gepasseerd. De jongste dateert van 2009 en is in 2014 onder handen genomen. Eind dit jaar laat die de fakkel aan de zesde incarnatie van het model. VW zal het model in september voorstellen op het Autosalon van Frankfurt. Maar hij is nu al op de gevoelige plaat vastgelegd in Zuid-Afrika.

Ook op het MQB-platform

Volkswagen bouwt, zo is bekend, liefst zo veel mogelijk auto's bovenop eenzelfde structuur. Dat scheelt in de kosten en brengt bijgevolg meer geld op. En ja, ook de Polo zal bovenop de MQB-architectuur gebouwd worden. MQB-A0, zal die heten om precies te zijn. Kwestie van te specifiëren wat er met de wielbasis en spoorbreedte aan de hand is. De stijl, zo is nu wel duidelijk, blijft erg gekend. Maar de afmetingen en de interieurruimte nemen toe. Dat moet evenwel kunnen zonder extra kilo's aan te kweken. Op de markt komt hij pas in 2018.

Motorisations

Een éénliter driecilinder wordt de kleinste motor van allemaal. Maar wat hogerop in het gamma neemt het slagvolume een beetje toe. De 1.5 TSI zal de 1.4 TSI vervangen. En de kleinste diesel wordt ook een 1.6.