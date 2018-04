Mercedes GLC 63 AMG is zo snel als AMG GT Roadster

Door: BV

Op het Autosalon van New York introduceert Mercedes de GLC 63, GLC 63 Coupe en GLC 63 S Coupe. SUV's die worden aangedreven door dezelfde 4-liter V8 met twee turbo’s als de AMG GT Roadster om ze zo veel mogelijk de allure van een sportauto te geven.

En snel dat ze zijn!

Met 469pk, 650Nm, vierwielaandrijving en een bliksemsnel schakelende negentrapsautomaat kan de GLC63 naar de 100 in 3,9 seconden. Dat is dezelfde tijd als de AMG GT Roadster die, laat daar geen twijfel over bestaan, in de bochten deze SUV belachelijk zal maken. En dan is er nog de versie met ’S’. Technisch nauwelijks verschillend, maar nog krachtiger: 503pk en 700Nm. Goed genoeg om nog eens 2 tienden van de sprint af te schaven.

Slim differentieel

Een ander verschil tussen de versie zonder en met ’S’ is het differentieel tussen de achterwielen. Bij de normale variant is dat een limited slip, terwijl de krachtigste beider versies een elektronisch gestuurd exemplaar krijgt. Dat duwt de auto actief de bocht in.

Panamericana

De Panamericana-grille, die voor het eerst debuteerde op deze versie van de AMG GT, wordt gemeengoed voor alle AMG’s. En daarom zit hij ook hier. Andere aardigheidjes zijn 19- of 20-duims velgen, een diffuser en vier uitlaatspruitstukken en bredere wielbogen. Aan de binnenkant is bijna alles bekleed met kunstleer (neen, niet het echte spul, tenzij je bijbetaalt) en heb je recht op een specifiek stuurtje.