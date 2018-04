Tesla is nu meer waard dan General Motors

Door: BV

De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s is op koers om dit jaar de kaap van 100.000 geleverde voertuigen te ronden. Dat aantal is slechts een schijntje van wat de grootste traditionele fabrikanten jaarlijks produceren. Die produceren elk jaar miljoenen auto’s. Maar toch is Tesla nu al één van de meest waardevolle automerken.

Beurskoers

Tesla bestaat 13 jaar. Het leverde afgelopen kwartaal 25.000 auto’s aan klanten. Een stijging van 69 ten aanzien van een jaar eerder. Dat en de succesvolle voorlancering van de kleine Model 3, samen met positief financieel nieuws (een Chinese investeerder), stuwden de beurskoers van het merk de afgelopen tijd flink de hoogte in. Die piekt inmiddels boven $ 300. De aandelenwaarde bepaalt ook de waarde van het bedrijf. Dat bedroeg gisteren $ 52 miljard.

In maart stak Tesla al Ford, Amerika’s tweede grootste autobouwer, voorbij. Gisteren ging het ook vlot voorbij General Motors, dat 800 miljoen dollar minder waard is.