Te koop: grond met huis en… 340 klassiekers

Door: BV

Als je grond koopt en er staat een huis, kan je er donder op zeggen dat het in de prijs is inbegrepen. Maar als er een auto op staat, reken je er meestal niet op dat je het mee kan rekenen. In Brits Columbia, in Canada, verkoopt een man, Mike Hall, zijn eigendom. Dat omvat een woonhuis, een magazijn en een kleine werkplaats voor restauraties.

$ 1,45 miljoen, maar…

De prijs, bijna anderhalf miljoen dollar, is niet mals. Maar... de meer dan 300 klassiekers die rond de gebouwen geparkeerd staan, zijn inbegrepen. De staat van die oude auto’s loopt nogal uiteen, maar allen vergen ze werk. De waarde wordt geschat op $ 500 voor de goedkoopste exemplaren, tot $ 35.000 voor de betere en zeldzame modellen. Waarom alles de deur uitgaat? Hall is 60 en hij weet dat hij ze toch allemaal niet meer gerestaureerd krijgt. Hij gaat het wat rustiger aan doen.