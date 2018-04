Noors cruiseschip krijgt Ferrari-racebaan

Door: BV

Cruise-liner Norwegian Joy wordt klaargestoomd voor z’n tewaterlating. Daarna gaat het schip dat zo maar eventjes 3.850 passagiers kan huisvesten, in China in dienst. Z’n thuishavens worden Shanghai en Tianjin.

Met zo veel mensen aan boord, moet je wel wat entertainment kunnen bieden. Bijna niemand blijft in z’n kajuit zitten. Zelfs niet wie een suite heeft. Daarom zijn er naast de obligate bars, restaurants en cinemazalen ook race-simulatoren, waterglijbanen, een piste voor laserpistoolschieten en… een racecircuit.

Over 2 verdiepen

De uitbater ging in zee met Scuderia Ferrari voor de bouw van piste voor elektrische go-karts. Het is niet eens een eenvoudig omloopje, maar een technisch hoogstandje dat over twee verdiepen loopt.