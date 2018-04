Zo verkoopt Mercedes binnenkort z'n AMG's

Door: BV

Mercedes maakt haast met de uitbreiding van z’n AMG-gamma. Enkele jaren geleden had je een handvol modellen. Tegenwoordig zijn het er tientallen. En daarvoor hoef je niet eens de populaire AMG-lijnen mee te rekenen. Dat zijn lucratieve (voor de autobouwer tenminste) pakketten die je niet noodzakelijk snelheid bijbrengen, maar wel de looks.

Meer AMG's dan ooit tevoren

In 2016 verkocht Mercedes bijna 100.000 exemplaren die op één of andere manier kwalificeren als AMG. Dat is 44% meer dan het jaar ervoor. En dit jaar verwacht het bedrijf opnieuw een stijging met meer dan 10%.

Aparte AMG dealers

AMG is inmiddels zo populair dat Mercedes begin dit jaar in Tokyo een eerste AMG-dealer opende. In Tokyo. Met een specifieke stijl en aankleding en een aparte koperservaring. En natuurlijk zonder plebejische Mercedessen met simpele bumpers.

Dat AMG overwoog om meer en meer van dat soort specifieke centra te openen, was geen geheim. Nu volgt de aankondiging dat Sydney, Shanghai, Abu Dhabi en - minder specifiek - Engeland en Duitsland ook zo’n dealer krijgen. Als daar positief op gereageerd wordt, is niet uitgesloten dat je binnenkort overal aparte AMG-verdelers vindt.